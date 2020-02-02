مسقط 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (72ر4092) نقطة مرتفعًا بـ (43ر13) نقطة بنسبة (329ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (29ر4079) نقطة.وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(192) ألفا و(729) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (3ر5) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(32) ألفا و(969) ريالًا عمانيًا.// انتهى //14:53ت م0121