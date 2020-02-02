نجران 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسدشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية في نسختها التاسعة.واطلع سموه على كتيب تعريفي عن تعليمات المسابقة وأهدافها وشروطها وأفرعها، فيما قدمَ مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، شرحاً عن مراحل وآلية تنفيذ المسابقة للرجال والنساء التي خصصت لها جوائز قيمة، بحضور مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة الرائد سعيد عبدالله الخثعمي.ونوه سمو أمير المنطقة خلال اللقاء بالأثر الإيجابي للمسابقة التي تدعو إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، والتحلي بخلق القرآن الكريم، وإتباع أوامر الدين، واجتناب النواهي، مبيناً القيمة العالية للجائزة التي تحمل اسم الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، الذي قدم خدمات جليلة لرفعة الدين وخدمة القرآن والسنة، - سائلاً الله - أن يجعل ذلك في موازين حسناته، مثمناً الجهود المبذولة كل عام لإقامة المسابقة.من جهة أخرى، اطلع سمو أمير نجران على التقرير السنوي لشعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة نجران الذي اشتمل على موضوعات وأنشطة عدة في إدارات الأمن والقطاعات وأقسام الشرطة.// انتهى //14:54ت م0122