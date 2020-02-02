الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسضبطت وكالة الخدمات بأمانة الأحساء ممثلة في إدارة الأسواق المركزية مسلخاً للذبح العشوائي, في إحدى حظائر سوق الأنعام المركزي، تُديره عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقابية وخطط المتابعة الشاملة لرصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة.وأفاد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أنه تم مصادرة وإتلاف المضبوطات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية وإغلاق الموقع احترازياً ، مشيراً إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، وغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وعدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز والتي تسبب تلوث اللحوم، إضافة إلى أن مخلفات الذبائح وعدم التخلص السليم منها يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً وعدم الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.// انتهى//14:57ت م0124