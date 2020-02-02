بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، المحاضرين والموظفين المشاركين في دورة صيانة السيارات التي نظّمتها مجلس الفتيات بالمنطقة بالشراكة مع شركة عبداللطيف جميل وشركة دوكس العالمية، واستفاد منها أكثر من 100 متدربة من فتيات المنطقة.ونوّه سمو أمير منطقة القصيم خلال التكريم بعقد مثل هذه الدورات التي تلبي حاجات شقائق الرجال بما يعود عليهن بالنفع في مجال صيانة السيارات, مؤكداً حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيدها الله - على استمرار مثل هذه البرامج التدريبية ، وتقديم كل الدعم والمساندة لما قد يحتجنه شقائق الرجال في تطوير قدراتهن في عدة مجالات.ولفت سموه الانتباه إلى أن القطاع الخاص مكملاً للقطاع العام ، مقدماً شكره وتقديره لشركة عبداللطيف جميل وشركة دوكس على هذا التعاون والمشاركة المجتمعية في تدريبهن مع مجلس فتيات القصيم وإقامة هذه الدورة النسائية ، خدمةً للمنطقة وبناتها ولتعزيز التدريب النسائي الذي يعنى بصيانة السيارات ، مثنياً على جهود مجلس فتيات المنطقة على مايبذلونه من أعمال مباركة.بدورها أوضحت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا أن الدورة التي شاركن فيها 100 متدربة من فتيات المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها , لافتةً الانتباه إلى أن المجلس يعتزم مستقبلاً تنفيذ جملةً من البرامج التطويرية والتدريبية , مشيدةً بالتعاون المستمر بين أكاديمية إعداد القادة في المجلس والقطاع الخاص في تطبيق مثل هذه الدورات الهادفة التي تنمي قدرات فتيات المنطقة في عدة مجالات.حضر التكريم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمدير التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل المهندس عثمان العرابي ، وممثل شركة دوكس أحمد المحيسني.// انتهى //15:00ت م0127