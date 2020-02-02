المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساختتمت أمس, فعاليات برنامج "سواعد الأسر", الذي تنظمه جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية بالشراكة مع ‫بنك التنمية الاجتماعية ويستمر 5 أيام, بحضور العديد من الجهات الحكومية و أهالي المحافظة.وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الترفيهية ومسرح لألعاب الأطفال بمشاركة منشدين وفرق استعراضية , إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتهم من خلال تقديم أصناف متنوعة من أطباق الأطعمة والحلويات , إذ يهدف البرنامج لإيجاد فرصة حقيقة للتعرف والاختلاط بجميع فئات المجتمع المشاركة في تشجيع ودعم مشروعات الأسر المنتجة.//انتهى//15:00ت م0128