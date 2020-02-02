اجتماعي / محافظ الحناكية يدشن برنامج "سواعد الأسر" الذي تنظمه جمعية البر الخيرية بالمحافظة
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
اختتمت أمس, فعاليات برنامج "سواعد الأسر", الذي تنظمه جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ويستمر 5 أيام, بحضور العديد من الجهات الحكومية و أهالي المحافظة.
وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الترفيهية ومسرح لألعاب الأطفال بمشاركة منشدين وفرق استعراضية , إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتهم من خلال تقديم أصناف متنوعة من أطباق الأطعمة والحلويات , إذ يهدف البرنامج لإيجاد فرصة حقيقة للتعرف والاختلاط بجميع فئات المجتمع المشاركة في تشجيع ودعم مشروعات الأسر المنتجة.
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15:00ت م
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