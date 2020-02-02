بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة علي العليان.واستمع الأمير فيصل بن مشعل من مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة إلى نبذة عن الأعمال الإحصائية للهيئة في المنطقة، مطلعاً على خطط الهيئة واستعداداتها لتعداد السعودية 2020 ، وعرض الجدول الزمني المزمع إقامته في المرحلة الحالية وأبرز الجهود المتعلقة بذلك ، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمشاركة أكثر من 2800 باحث ميداني، و90 مفتشاً، و487 مراقباً، و16 مساعداً لموظفي هيئة الإحصاء.وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، منوهاً بخطوة التحول في تعداد 2020 من الورقي إلى الإلكتروني ، ودور هيئة الإحصاء في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية ما يمكن أن يقدمه التعداد من خدمات ، مشيراً إلى ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات.من جهته أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة.حضر اللقاء مشرف تعداد السعودية 2020 بمنطقة القصيم أحمد باناعمة ، ونائبيه موسى التركي وفهد الحارثي.// انتهى //15:07ت م0129