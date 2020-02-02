بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأقامت جمعية أسرة مؤخراً, لقاءً حوارياً بعنوان "الخجل والرهاب الاجتماعي" ، قدمته المستشارة الأسرية ياسمين الرشودي، وذلك في مركز التثقيف الأسري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بكليات البنات بجامعة القصيم.وأكدت مساعدة المدير العام لجمعية أسرة العنود القناص أن هذا اللقاء الحواري من اللقاءات التي تنظمها الجمعية في قسمها النسائي باهتمام وعناية للتخفيف من معاناة الأسر التي قد تواجه أحد أفراد أسرتهم مشكلة الرهاب الاجتماعي ، مشيرةً إلى أن مثل هذه اللقاءات التي تقدمها الجمعية بشكل دائم لخدمة أفراد الأسرة جميعهم وتقديم الحلول والاستشارات لهم بالشكل المأمول.وأوضحت أن هذه الجمعية أوجدت هذه الجمعية من أجل الأسرة ، والعمل جاهدين على رفع مستوى الأسر والأفراد وتنميتهم ، مفيدةً أن الملتقى عبارة عن مجلس حواري توعوي تحدث " فيه عن تعريف الخجل والرهاب الاجتماعي ، وماهو الفرق بين الخجل والرهاب الاجتماعي، كما نوقش فيه أيضاً كيفية وطرق العلاج لمثل هذه المشكلة النفسية التي تعود مشاكلها على مكونات الأسرة جميعها ، مقدمةً شكرها وتقديرها للمستشارة ياسمين الرشودي على إقامتها هذا اللقاء.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة ملتقيات تقيمها الجمعية على مدار السنة ، بهدف تقديم المجالس الحوارية ، والاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه الأسرة ، وتقديم الاستشارات التي تتناسب مع كل وضع.// انتهى //15:09ت م0130