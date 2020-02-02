حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستفقد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد عبد الرحمن بن رحمه الشبرمي اليوم، جناح جوازات المنطقة التوعوي المشارك بفعاليات رالي حائل نيسان 2020 للمحافظة على جواز السفر السعودي تحت شعار " لتسعد بسفرك .. حافظ على جوازك " والمقام بمطار حائل الدولي يرافقه مساعد مدير الإدارة المكلف العميد سليمان بن محمد الخليل.واطلع العميد الشبرمي على نشاط الجناح والخدمات التي يقدمها للزوار المتمثلة بالعروض المرئية والأفلام التوعوية وتوزيع نسخ من نشرة " الوثيقة " والهدايا الإعلانية.كما استمع إلى شرح موجز من مساعد مدير جوازات مطار حائل الدولي النقيب سلطان بن علوش بن سقيان عن سير العمل وإنهاء اجراءات الركاب المغادرين على الرحلات الدولية .بعد ذلك قام مدير جوازات منطقة حائل المكلف و مدير عام المطارات الشمالية خالد بن يحيى السيف و مدير الشؤون الأمنية بالمطار نواف بن نايف الربيلي بجولة على الصالات الدولية وساحة المطار تم خلالها الاطلاع على سير وآلية العمل وبحث كل ما من شأنه تذليل العقبات والسعي لإنهاء اجراءات الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية بكل انسيابية ويسر وسهولة.// انتهى //15:12ت م0131