الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء غداً, حملة صحية للتوعوية والوقاية من فيروس كورونا الجديد التي تنظمها الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي وتستمر لمدة أسبوع.وتستهدف الحملة أكثر من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة وأكثر من ١٧ ألف معلم ومعلمة بمدارس التعليم العام بالأحساء، كما جرى تشكيل 12 فريقاً للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية لأمراض الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا بشكل خاص، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الحرس الوطني وجامعة الملك فيصل.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش أن مدير عام تعليم المحافظة قد وجه مساعديه وجميع الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاع "البنين والبنات" إلى بدل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة التي تسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم الأحساء، والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية.وأشار آل درويش إلى أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وتقديم الرسائل التوعوية.كما ستتضمن الحملة تشجيع منسوبي ومنسوبات تعليم الأحساء على اتخاذ الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة عن فايروس كورونا، واتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قبل غسلها، مشيرًا إلى قيام الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الأحساء بتوزيع عدد كبير من الإصدارات التوعوية في مدارس المحافظة كافة، والتنسيق مع الإرشاد الطلابي والصحي بالمدارس لتنفيذ برامج توعوية ضمن الأنشطة المدرسية.// انتهى //15:16ت م0132