أبهـا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 24 موقعًا ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مركز عبس بمحافظة المجاردة لمدة أسبوع , وفي مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين , وفي جامعة الملك خالد بمحافظة سراة عبيدة , ومقر كتابة العدل بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم خدماتها للنساء في مركز عبس بمحافظة المجاردة لمدة أسبوع , وفي مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين , وفي ثانوية تيهان للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية التحفيظ الأولى للبنات بمدينة أبها لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الخدمات يوم غد للرجال في مقر المحكمة العامة بمحافظة سراة عبيدة , وفي مقر البريد السعودي بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للنساء في مجمع آل يعلا للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية طبب للبنات بمدينة أبها لمدة يوم واحد لكل منهما.ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر بلدية محافظة سراة عبيدة , وفي جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للنساء في ثانوية سلطان الثانية للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية الشرف للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية الوقبة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل منهم.وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر المعهد الثانوي الصناعي بمحافظة سراة عبيدة , وفي مقر المعهد المهني بمحافظة محايل عسير , لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للنساء في ثانوية الرواد للبنات بمدينة أبها , وفي الثانوية السابعة عشرة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل منهما.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في الكلية التقنية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , وللنساء في ثانوية مربة للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية التحفيظ الثانية للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //15:20ت م0133