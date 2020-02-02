المنامة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,659.66 بارتفاع قدره 2.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.92 بانخفاض قدره 1.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و924 ألفًا و185 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 472 ألفًا و793 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.// انتهى //16:07ت م0156