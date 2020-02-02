الباحة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الدور الرائد للجنة إصلاح ذات البين في المنطقة والمحافظات في حل الكثير من قضايا المجتمع الواردة إليها, مشيراً إلى أهمية أن يكون المجتمع السعودي مجتمعاً متحاباً، ونابذاً لعوامل الفرقة والشحناء.وأشاد سموه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم ومستشار سموّه رئيس لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش ورئيس واعضاء لجنة إصلاح ذات البين في بلجرشي, بالعمل الجليل الذي تؤديه لجنة إصلاح ذات البين في بلجرشي في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.من جانبه أوضح مستشار سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش، أن اللجنة التنفيذية واللجان بالمحافظات تعمل بكل طاقتها لخدمة المجتمع والعمل على حل القضايا والإصلاح بين جميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات سموّه وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والمحاكم وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة.من جهته استعرض محافظ بلجرشي مراحل إنشاء مقر لجنة إصلاح ذات البين في بلجرشي الذي سيسهل في اداء مهام اللجنة بشكل كبير.وأعرب باسمه ونيابة عن الجميع عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه غير المحدود للجان الإصلاح في المنطقة وكل ما من شأنه راحة المواطن.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:15ت م0157