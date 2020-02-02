جلجت بلتستان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 775 حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,875 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //16:16ت م0159