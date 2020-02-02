القريات 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه اليوم، رئيس وأعضاء جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات التي صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعيةبتأسيسها مؤخراً بالمحافظة لأهمية هذه الجمعية ودورها الريادي بخدمة مرضى السرطان.واستعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن الريض العنزي وصاحب المبادرة محمد العليان الأهداف العامة من تأسيس الجمعية المتمثلة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان وذويهم وتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق علاجه, بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والحد من أخطار مرض السرطان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وبين الدكتور العنزي أن هناك ورش عمل ستنطلق قريباً بالتعاون مع جامعة الجوف وصحة القريات وهيئة الغذاء والدواء وبرنامج المدن الصحية بمشاركة عددا من الأشخاص الذين مروا بهذا المرض وحضور ذويهم ليتم بعد ذلك إقرار الخطة التشغيلية للجمعية التي من خلالها ستنطلق مجموعة من مبادرات الشركات المجتمعية واستغلال جميع ما هو متاح لخدمة أبناء القريات.وبارك محافظ القريات هذه المبادرة بإنشاء الجمعية, مؤكدا ضرورة تحقيق الأهداف وفق الرؤية الطموحة والرسالة الهادفة التي تحقق تطلعات المملكة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المتمثلة في التوسع بتفعيل البرامج والمبادرات الوطنية والجمعيات المتخصصة .// انتهى //16:33ت م0161