الأفلاج 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج دورة بعنوان " مكافحة غسيل الأموال" ، الهادفة إلى تعريف العاملين في القطاع غير الربحي بمخاطر غسيل الأموال وطرق تجنبها، بحضور 28 متدرباً من أمناء الصناديق والمحاسبين في الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية التي يشرف عليها المركز.وتناول مقدم الدورة مساعد العميد للتطوير والجودة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور محمود محمد سليم، مفهوم غسيل الأموال ومراحل، وطرق وأساليب عمليات غسيل الأموال، والمخاطر والآثار الناجمة عن ممارسة عمليات الغسيل، وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة عمليات غسيل الأموال.وتعرّف المتدربون على طبيعة الأموال التي تكون محل جريمة غسل الأموال، وبيان التزامات المؤسسات والأعمال والمهن والمنظمات والعاملين بها في قانون غسل الأموال.من جهته قدم مدير المركز معجب الكبيري كلمة ثمن فيها دور فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في تقديم البرامج لتطوير العاملين في القطاع غير الربحي، وتأييده لتنظيم الدورات والندوات لتعريف منسوبي مراكز ولجان التنمية بكل اللوائح والأنظمة والشرائع .// انتهى //16:47ت م0163