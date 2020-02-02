اجتماعي / أكثر من 100 فتاة جامعية يشاركن بمهرجان الكليجا ببريدة
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
تشارك أكثر من 100 فتاة جامعية بمهرجان الكليجا الثاني عشر ببريدة , بعدد من الحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع.
كما يمثل المهرجان أرضاً خصبة لمنتجات محلية تحمل بصماتهن بمختلف اهتماماتهن ، في ظل مايمنحه القائمون على المهرجان للفتيات المشاركات من مواقع مناسبة في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهن .
وأطلقت هذه المجموعة من الفتيات مشاريعهن المتنوعة في الإنتاج المنزلي بفنونه المختلفة، والمنتجات اليدوية، وابتكار المزيد من الأفكار التسويقية في ترويج منتجاتهن، بل في إيجاد " براندات" خاصة بهن ، وجعلن من المهرجان نافذة تسويقية لهن .
// انتهى //
16:48ت م
0165