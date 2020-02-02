بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستشارك أكثر من 100 فتاة جامعية بمهرجان الكليجا الثاني عشر ببريدة , بعدد من الحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع.كما يمثل المهرجان أرضاً خصبة لمنتجات محلية تحمل بصماتهن بمختلف اهتماماتهن ، في ظل مايمنحه القائمون على المهرجان للفتيات المشاركات من مواقع مناسبة في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهن .وأطلقت هذه المجموعة من الفتيات مشاريعهن المتنوعة في الإنتاج المنزلي بفنونه المختلفة، والمنتجات اليدوية، وابتكار المزيد من الأفكار التسويقية في ترويج منتجاتهن، بل في إيجاد " براندات" خاصة بهن ، وجعلن من المهرجان نافذة تسويقية لهن .// انتهى //16:48ت م0165