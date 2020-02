الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسشاركت مؤسسة التراث الخيرية بملتقى الطيران العام الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م بمقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة، بركن "التراث" الذي عرض فيه كتب ومعارض فنية، منها كتاب The Gifts Of History The Story of King Abdulaziz And His Pilot ، الذي يحكي قصة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وقائد طائرته، إضافةً إلى طائرة DC3 التي أهداها إلى جلالته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت، التي تعدُّ نواة قطاع الطيران المدني في المملكة، إضافةً إلى معرضٍ للصور الفوتوغرافية مستوحى من الكتاب، إلى جانب مجموعة من الصور الفنية لطائرة المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، التي نفذتها المؤسسة باستخدام أشعة المسح الضوئي "الليزر" ثلاثية الأبعاد .كما احتفت مؤسسة التراث الخيرية بمرور 35 عاماً على رحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - رئيس الهيئة السعودية للفضاء ومؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية - أول رائد عربي مسلم إلى الفضاء؛ وذلك بعرض كتاب " 7 أيام في الفضاء "، يتناول تجارب وأحداث ووقائع تم تسجيلها لرحلة سموه، إلى جانب معلومات علمية دقيقة، وعرض مجموعةً من الصور الفوتوغرافية التي توثق مراحل رحلة سموه على متن المكوك « ديسكفري » .كما عرضت المؤسسة كتاب Wings Over Arabia ، الذي يتناول رحلة تحليق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والطيار جون بالي في سماء المملكة، حيث تجولوا في ربوع المملكة عبر طائرات شراعية، إضافةً إلى معرض مستوحى من الكتاب .وتساهم مؤسسة التراث الخيرية، وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث .يذكر أن مؤسسة التراث الخيرية حصلت على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في عام 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م . // انتهى //16:50ت م0166