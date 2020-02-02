عمّان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //16:58ت م0167