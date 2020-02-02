القطيف 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف بعد غدٍ، ندوة بعنوان "مدخل لفهم نشأة الحضارات الإسلامية"، يشارك فيها الباحث في علم الإنسان القديم عادل البشراوي، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتضمن محاور الندوة عدة موضوعات أهمها الحضارة وملابسات مفرداتها، وضروريات تهيؤ البشر لإنجاز الحضارة، وقصور في الرواية التاريخية المعتمدة، ورواية تاريخية حديثة أكثر مصداقية، ويصاحبها فيلم توعوي قصير، ومعرض تشكيلي للفنانة امتثال العوامي، وعرض وتوقيع كتاب "أحلام سمراء_ في منتصف الحب" للكاتبة فاطمة آل قريش .// انتهى //17:00ت م0169