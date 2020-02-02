سكاكا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة الرويلي في وفاة فقيدهم حمود بن داحل الرويلي.وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء اليوم، أشقاء وأبناء وذوي الفقيد، ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعربت أسرة الرويلي عن شكرها لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعية الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //17:00ت م0170