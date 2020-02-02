عمّان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم، عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأردن.وأرجعت وزارة الداخلية الأردنية ، القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل أسبوعين، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية.// انتهى//17:03ت م0171