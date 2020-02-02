سياسي / الأردن تمنع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعان من دخول أراضيها
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
عمّان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
قررت الحكومة الأردنية اليوم، عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأردن.
وأرجعت وزارة الداخلية الأردنية ، القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل أسبوعين، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية.
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17:03ت م
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