الخرطوم 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الذي يزور جيبوتي حاليًا.وأشار حمدوك خلال اللقاء إلى جهود بلاده لتجاوز تحديات المرحلة الحالية وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحقيق السلام الشامل بالبلاد، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات المختلفة مع جيبوتي.واستعرض حمدوك خارطة طريق السودان خلال رئاسته لمنظمة الإيقاد بالاستفادة من رؤى ومقترحات جيبوتي بوصفها دولة مقر وفي إطار التنسيق القائم بين البلدين، كما تطرق إلى التشاور المستمر بين البلدين حول أمن سواحل البحر الأحمر في إطار المجلس المختص بين الدول المعنية والتعاون مع الدول المتشاطئة.من جانبه، أشار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي إلى المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، عادًّا زيارة رئيس الوزراء إلى جيبوتي فرصة مهمة لمتابعة جهود البلدين المشتركة للتنسيق بشأن التصدي لهذه التحديات.وشدد قيلي على حرص جيبوتي على عودة السودان لدوره الطبيعي في المحيط الإقليمي والعربي والأفريقي، مشيدًا بجهود الحكومة السودانية الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مؤكدًا حرص بلاده على دعم السودان في كل ما يحفظ استقراره وتحقيق الرفاه لشعبه.// انتهى //18:06ت م0187