الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستنطلق غداً في صالة الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بطولة "فيرست ليقو" بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم " بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض وتستمر لمدة يومين .وتستهدف المسابقة الدولية في الروبوت الطلبة اللذين تتراوح أعمارهم بين (9-16) سنة للكبار وبين (6-9) للصغار .وتهدف البطولة إلى تحفيز الطلبة للاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى بناء المهارات المختلفة وتعزيز الثقة بالنفس وذلك من خلال الأنشطة العملية التي يمارسها الطلبة المشاركون تحت إشراف ومتابعة مدربين ومشرفين مختصين ومؤهلين طيلة فترة التدرب والتحضير للمسابقة التي تمتد لأكثر من أربعة أشهر في جو من المتعة والتشويق, وفي كل عام يتم اختيار تحدٍ جديد للمسابقة تقرره اللجنة العالمية المشرفة يحاكي مشكلة عالمية .وتشمل المسابقة 4 محاور وهي تصميم وبرمجة الروبوت ، حيث يتدرب الطلبة على تصميم وبرمجة الروبوت الآلي ، ثانيا التحدي الذي يقوم فيها الروبوت المصمم والمبرمج من قبل الفريق بتأدية مجموعة محددة من المهمات مرتبطة بموضوع المسابقة وهي موحدة لجميع الفرق حول العالم ، ثالثا عمل مشروع بحث علمي مرتبط بموضوع المسابقة، على أسس البحث العلمي من تحديد المشكلة، والبحث عن الحلول الممكنة و المختلفة ويساعدهم على بناء الثقة بالنفس والتحاور مع الآخرين ، وأخيرا القيم الأساسية التي تعد حجر الزاوية في المسابقة ومن القيم التي يتعلمها المشاركون والمشاركات أن لا تعارض بين المنافسة الودية وتبادل المعرفة، وأن مساعدة الواحد للآخر هي الأساس في العمل الجماعي.// انتهى //18:10ت م0188