الجزائر 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسعقد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد، الذي يزور الجزائر اليوم، جلسة محادثات ضمت أعضاء الوفدين.وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى بحث الأزمة في ليبيا والجهود الدولية والإقليمية من أجل إيجاد تسوية سياسية لها.وكان الرئيس التونسي قد وصل إلى الجزائر في وقت سابق اليوم في زيارة دولة بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.// انتهى //18:19ت م0191