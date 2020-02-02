الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسوجه مدير عام التعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي مديري مكاتب التعليم والمدارس بتقديم التسهيلات الممكنة كافة والتعاون مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ التي ستبدأ في 23 رجب من العام الجاري لمدة 20 يوما.وقال الوهيبي: "إن "تعداد السعودية 2020" مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى توفير البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الموثوقية واستخدامها في الدراسات والبحوث والإسهام في عملية وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات، الأمر الذي يسهم في التخطيط لعمليات التنمية الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وأهاب بتسهيل استفادة مندوبي الهيئة العامة للإحصاء من مقرات العمل المناسبة في بعض المدارس المختارة لأعمال التعداد، وذلك بالتنسيق بين مشرفي التعداد في المنطقة ونوابهم ومشرفي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال المدة من 15 جمادى الآخرة حتى نهاية 23 شعبان 1441هـ.ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض إلى التعريف بمشروع تعداد السعودية 1441هـ وإبراز أهميته لمنسوبي المدارس في المنطقة .// انتهى //18:23ت م0192