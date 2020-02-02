جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , تحتفي جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها يوم الأربعاء المقبل في جدة , بـ 500 أسرة سعودية على مستوى المملكة محتضنة للأيتام.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية , المهندس حسين بن سعيد بحري , أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لجهود جمعية الوداد خلال السنوات العشر الماضية في مجال رعاية الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين من خلال احتضانهم لدى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة بشرط الرضاعة الشرعية ووفق معايير عالية انطلاقاً من تحقيق مصلحة اليتيم أولاً.وبين بحري , أن " الوداد " عملت منذ تأسيسها على نشر وتعزيز ثقافة الاحتضان في المجتمع، واستطاعت - بفضل من الله - ثم بتكاتف الشعب السعودي العظيم وتعاونه الدائم على أعمال الخير والتنمية المجتمعية, من تحقيق الأمان والحياة الكريمة لـ 500 طفل وطفلة من الأيتام مجهولي الأبوين بإسناد إحتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الصالحة , يرتبطون بها إرتباطاً شرعياَ من خلال الرضاعة ليكونوا أفراداً فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على رعاية الحفل، كما حظيت الجمعية منذ تأسيسها بدعم سموه واهتمامه ومساندته تقديراً لما تقدمه من عمل جليل للوطن والمجتمع.// انتهى //18:28ت م0196