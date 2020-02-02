روما 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بفوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد اليوم في المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وابتعد يوفنتوس بست نقاط عن منافسه المباشر انترميلان الذي يحل ضيفا على اودينيز لاحقا .ويلتقي اليوم اتالانتا مع جنوى، لاتسيو مع سبال، ليتشي مع تورينو وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء سمبودريا مع نابولي.// انتهى //18:28ت م0197