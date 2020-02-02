رياضي / رونالدو يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات في الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
روما 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بفوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد اليوم في المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .
وابتعد يوفنتوس بست نقاط عن منافسه المباشر انترميلان الذي يحل ضيفا على اودينيز لاحقا .
ويلتقي اليوم اتالانتا مع جنوى، لاتسيو مع سبال، ليتشي مع تورينو وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء سمبودريا مع نابولي.
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18:28ت م
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