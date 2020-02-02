أبوظبي 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:29ت م0199