الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسعقد مسؤولو حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة بمقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض اليوم, اجتماعهم الدوري السابع, حيث رأس معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الجانب السعودي، فيما رأس الجانب المصري قائد حرس الحدود المصري اللواء أركان حرب أيمن محمود شحاته.وفي مستهل الاجتماع نقل معالي المدير العام لحرس الحدود للحضور تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، متمنياً لهم التوفيق، متطلعاً أن يحقق الاجتماع أهدافه.وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الجاري والتنسيق بين الطرفين لمكافحة عمليات التهريب والتسلل وتبادل الخبرات في ذلك، كما جرى بحث السبل الكفيلة بالحد من مخالفات قوارب الصيد والنزهة.// انتهى //19:30ت م0213