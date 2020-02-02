لندن 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسواصل فريق أرسنال مسلسل تعادلاته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه بيرنلي اليوم في المرحلة الـ 25 من المسابقة.ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 31 نقطة أيضا في المركز الحادي عشر .// انتهى //19:40ت م0216