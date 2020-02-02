أبو ظبي 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستعادل فريق شباب الأهلي دبي مع مضيفه الفجيرة بدون أهداف اليوم في الجولة الـ15 من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم .وارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الفجيرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.وفاز فريق الشارقة على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ورفع الشارقة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //19:41ت م0217