تبوك 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تصفيات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي في دورتها الرابعة عشر، الذي تنظمه اللجنة العليا للوعي الفكري بتعليم المنطقة, وذلك بمجمع الشاطبي للبنين ومدارس رياض الصالحين للبنات.وأوضح منسقا مركز الوعي الفكري بتعليم تبوك محمد الفاضلي (بنين) وشيمة الجهني (بنات) أن عدد الطلاب المشاركين في التصفيات بلغ (43) طالباً و ( 54) طالبة من مختلف مدارس المنطقة ، وسوف يتم ترشيح عدد ثلاثة طلاب وثلاث طالبات للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى المملكة بالمدينة المنورة.يذكر أن المسابقة تأتي امتدادًا لحرص الحكومة الرشيدة على العناية بالحديث النبوي الشريف وعنايتها بالناشئة والشباب ، وربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها.// انتهى //19:52ت م0222