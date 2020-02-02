الطائف 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالطائف غداً, مقهى حوارياً "الحوار بوصفة ثقافة", وذلك عقب صلاة العشاء بمقر النادي بالفيصلية.ويسلط الضوء على الحوار بوصفة الثقافة الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي, فيما أهاب النادي بالمثقفين بالحضور لإثراء الحوار بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية.// انتهى //19:58ت م0227