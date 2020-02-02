الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسيفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الاثنين أولى ودياته بمعسكره المقام حاليًا بالدمام ، بمواجهة منتخب قيرغستان في صالة الهيئة العامة للرياضة.وكان الأخضر دشّن أمس المرحلة الثالثة من استعداداته لكأس آسيا بإقامة معسكر داخلي في مدينة الدمام يستمر حتى الـ 16 من فبراير الجاري.وتنطلق منافسات كأس آسيا في تركمانستان خلال الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 15 مارس المقبل ، حيث يحل أخضر الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.وأدى المنتخب تدريباته بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي عمد على تكثيف التمارين اللياقية، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة .// انتهى //20:41ت م0231