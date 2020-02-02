جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم سمو الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت .وهنأ الأمين العام سمو الشيخ أحمد ناصر الصباح على منصبه الجديد بتعيينه وزيرًا للخاجية بدولة الكويت، متمنياً لمعاليه كل النجاح والتوفيق، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره الكبير لسلفه وإلى كل القيادة الحكيمة في الكويت.وتطرق الجانبان إلى التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المزمع عقده غداً بمقر الأمانة العامة في ضوء خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية أخيرًا.// انتهى //20:44ت م0232