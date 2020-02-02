الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسعقد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية اليوم بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة الاجتماع الخاص بشأن آلية تأسيس جمعية مربي الخيل العربية بالمملكة، بحضور المختصين من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن الجمعيات وعدد من الملاك والمهتمين بالخيل العربية الأصيلة .وشهد اللقاء مناقشة الآليات والإجراءات المتبعة لتأسيس الجمعيات والنظام المستند عليه في ذلك، كما تطرق إلى أهمية جمعية مربي الخيل العربية في نشر ثقافة العمل التعاوني بين المهتمين بالقطاع الفروسي ممثلة بالخيل العربية .// انتهى //20:45ت م0233