لومي 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسوقعت جمهورية توغو بروتوكول اتفاق إطار تعاون مع جمهورية فنلندا، وذلك على هامش زيارة وفد توغولي رفيع، برئاسة وزير الخارجية التوغولي روبير دوسي للعاصمة الفنلندية هلسنكي.وأكدا الجانبان أن اتفاق التعاون الموقع من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات تنموية مختلفة بين لومي وهلسنكي.وتأمل توغو أن يمكّن اتفاق التعاون رجال الأعمال الفنلنديين من الاستثمار لديها، في قطاعات بينها الاتصالات والزراعة والمعادن.وكانت فنلندا قد أعلنت 2018م عن تخصيص 114 مليون يورو لتعزيز قدرة إفريقيا على توليد الطاقة على مدى السنوات الأربعة القادمة.// انتهى //21:05ت م0234