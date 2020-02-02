جدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـالموافق 02 فبراير 2020 م واسحقق اللاعب الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول اليوم المركز الأول في الجولة النهائية لمنافسات بطولة السعودية الدولية للجولف, على ملعب رويال غرينز والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ , في ختام منافسات البطولة التي بدأت يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من مصنفي العالم في لعبة الجولف.وتوج معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الاتحاد السعودي للجولف , الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان , اللاعب غرايم ماكداول بنهاية الجولة التأهيلية حيث قدم مستويات رائعة طوال فترات البطولة جعلته يعتلي صدارة الترتيب في 3 أيام , وحسم ماكداول اللقب مسجلاً 12 ضربة تحت المعدل رغم المنافسة الشديدة مع نخبة لاعبي الجولف العالميين، إذ حلّ بطل النسخة الماضية الأمريكي داستن جونسون ثانياً بعد أن سجل عودة قوية في آخر مراحل الجولة مسجلاً 10 ضربات تحت المعدل , في حين تقاسم المركز الثالث بـ 9 ضربات تحت المعدل كل من الماليزي غافين غرين والبلجيكي توماس بيترز والأمريكي فيل ميكيلسون.وقال بطل السعودية الدولية للجولف غرايم ماكداول : " أنا سعيد جداً وأشعر بالارتياح, إنه حقاً ملعب صعب ومن النادر أن تفوز رغم شعورك بعدم الارتياح وأن تحاول إدخال الكرات في الحفر، خصوصاً في ظروف مناخية صعبة ".وأضاف : " قائمة اللاعبين مميزة وتتضمن نخبة الجولف على مستوى العالم بما فيهم المصنف الأول عالمياً، لذا فهو انتصار عظيم ومن المهم الحصول على هذه النقاط التي ستساعدني في التصنيف العالمي, لقد مضى 10 سنوات منذ أن لعبت بأفضل مستوى وكان ذلك حينما حصلت على لقب البطولة الأمريكية المفتوحة ومن الجيد أن أعود للمسار الصحيح".وعن سؤاله إذا كان قد توقع في يوم من الأيام أن يشارك ببطولة عالمية في المملكة العربية السعودية والحصول على لقبها أجاب قائلاً: " أحد أكثر الأمور التي أفخر بها في مسيرتي هو أنني تمكنت من الفوز في العديد من الدول المختلفة مثل كوريا الجنوبية والمكسيك والدومينكان والآن في المملكة العربية السعودية. لقد فاق هذا الأسبوع جميع توقعاتي، لقد اعتنى بنا الناس هنا بشكل رائع والملعب كان مميزاً والفندق كان مريحاً وجميلاً. المملكة تتجه بالاتجاه الصحيح من حيث تبني رياضة الجولف بشكل احترافي، لقد كانت بطولة احترافية بكل معنى الكلمة وسعيد بمساهمتي في تطويرها وانتشارها. أنا سعيد جداً بجلوسي هنا مع الكأس وأتمنى كل التوفيق للمملكة في كل مساعيها بالجولف وأتطلع للدفاع عن لقبي في العام القادم".وستعود بطولة السعودية الدولية للجولف بنسختها الثالثة في العام 2021 حيث تُعد ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف الذي يسعى إلى وضع برنامج متكامل لبناء فريق وطني والارتقاء به، والإشراف على نظام مركزي لتصنيف اللاعبين، وتأمين فرص متميزة لمشاركة اللاعبين في بطولات محلية ودولية بهدف تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة عدد المشاركين بها في كافة أنحاء المملكة.// انتهى //21:26ت م0235