الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السيدة ناهد حسين.وتم خلال اللقاء تقديم عرض عن مشاريع البرنامج في عدد من المحافظات اليمنية و الخطط المستقبلية لتوسع البرنامج من خلال المشروعات الجديدة التي تشمل سبع قطاعات مختلفة .وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى التجارب الدولية لمنظمة الأمم المتحدة متمثلة بالبرنامج الإنمائي ودوره في وضع خطط إستراتيجية لتنمية وتنفيذ عدد من المشروعات داخل اليمن.وأكدت السيدة ناهد حسين على ضرورة تفعيل الشراكة الإستراتيجية على الأرض بين كافة المنظمات التنموية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن عبر التحول من المشروعات الإغاثية لمشروعات التنمية والإعمار ، مضيفةً أن الأزمة الحالية في اليمن هي أزمة تنموية وليست إنسانية.وفي نهاية اللقاء عبر الجانبان عن تطلعاتهم إلى شراكة حقيقية تتحقق بها التنمية عبر توحيد الجهود والعمل كفريق واحد وفق رؤية تنموية في اليمن.// انتهى//21:46ت م0239