الدوادمي 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري عدد من البرامج ضمن الخطة التدريبية للأسبوع الثالث لبرامج الفصل الثاني للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ والتي تستهدف الهيئة التعليمية.وتهدف البرامج التدريبية التي بدأت اليوم وتنفذ على مستوى الإدارة والمقامة بمركز التدريب التربوي وتستمر أربعة أيام، إلى إثراء خبرات المعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين.وتتضمن البرامج دورات ولقاءات ( منها صلاحيات قادة المدارس، التعليم النشط، أساسيات الأمن السيبراني، مهارات الاتصال الفعال، تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والدولية، الحقيبة الأساسية لتطوير العلوم الطبيعية، مهارات تدريب الطلاب لاختبار القدرات والتحصيلي، ولقاء مشرفي الحاسب الآلي).// انتهى //21:50ت م0240