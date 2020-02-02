الأمم المتحدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأعلن برنامج الأغذية العالمي خطورة الأوضاع بسبب انخفاض حجم المساهمات المقدمة للتمويل المرن في عام 2019م التي تسمح للبرنامج بتقديم المساعدات العاجلة والفورية لإنقاذ الأرواح ومساعدة الفئات الهشة.وقال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي : إن التمويل المرن يسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية وفاعلية ويمكننا الاستجابة بسرعة أكبر وتوفير النفقات وضمان أن يكون لكل دولار نحصل عليه أعلى قدر من التأثير ببساطة، وهذا النمط من التمويل يعني أن بإمكاننا أن ننقذ ونغيّر حياة عدد أكبر من الأشخاص كل عام.وأضاف بيسلي " إن البلدان المانحة للتمويل المرن هي بالفعل مهمة، وهي بلدان تعزز التعاون الفعال والشراكة الطموحة لصنع فرق دائم في حياة الأشخاص الذين نقدم لهم الخدمات، وأنا أحث جميع المانحين للبرنامج على زيادة حصة التمويل المرن التي يقدمونها كجزء من الدعم السخي".ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أنه في عام 2019م، حصل على 419 مليون دولار أميركي كتمويل مرن، وهو ما يمثل 5% من حجم المساهمات الكلي المقدمة للبرنامج، إلا أنه أقل بكثير من العلامة المائية العالية (19%) التي حصل عليها في 2002م.// انتهى //22:00ت م0244