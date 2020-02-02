القاهرة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على مضيفه نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 15 نقطة متصدراً ترتيب المجموعة الأولى بخمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أمام إينوجو رينجرز ليتأهل لدور الثمانية، بينما تجمد رصيد نواذيبو عند نقطتين فقط في المركز الرابع والأخير.وكان مقرراً أن يقام هذا اللقاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط ولكن تم نقله إلى مصر بعد موافقة الفريق الموريتاني والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".// انتهى //22:27ت م0247