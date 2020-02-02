حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم سباقات الهجن على ميدان المنطق ضمن فعاليات موسم حائل وبإشراف من الاتحاد السعودي للهجن ، ويستهدف جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎وخصصت سباقات اليوم لسن الحقايق (بكار - قعدان)، وبمجموع 24 شوطاً على مسافة 4 كيلومترات.وحصلت " شقرا " لمالكها سلمان محمد ال قويد على المركز الأول في أشواط البكار والرمز ، فيما حقق رمز القعدان " شاهين" لمالكه مبارك سلطان القحطاني على المركز الأول في أشواط القعدان .وحصلت " الكايدة " لمالكها علي زنيفر المري في الشوط الثالث على المركز الأول وجاء " معاند " ‏‎لمالكها فلاح فهد الهاجري على المركز الأول في الشوط الرابع.// انتهـى //22:48ت م0250