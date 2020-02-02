رياضي / انطلاق أولى سباقات الهجن في موسم حائل
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
انطلقت اليوم سباقات الهجن على ميدان المنطق ضمن فعاليات موسم حائل وبإشراف من الاتحاد السعودي للهجن ، ويستهدف جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.
وخصصت سباقات اليوم لسن الحقايق (بكار - قعدان)، وبمجموع 24 شوطاً على مسافة 4 كيلومترات.
وحصلت " شقرا " لمالكها سلمان محمد ال قويد على المركز الأول في أشواط البكار والرمز ، فيما حقق رمز القعدان " شاهين" لمالكه مبارك سلطان القحطاني على المركز الأول في أشواط القعدان .
وحصلت " الكايدة " لمالكها علي زنيفر المري في الشوط الثالث على المركز الأول وجاء " معاند " لمالكها فلاح فهد الهاجري على المركز الأول في الشوط الرابع.
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22:48ت م
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