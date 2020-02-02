حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسيبدأ غدا المعهد الصناعي الثانوي التابع للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في إجراء عمليات الفحص الفني لمركبات ١٢١ متسابقًا، منهم ٧٠ متسابقاً في فئتي السيارات والشاحنات و٥١ متسابقاً في فئة الدراجات النارية والكواد، وذلك للمشاركة في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 في نسخته الخامسة عشر ، الذي ينطلق الثلاثاء القادم بمسافة 1400 كيلو مقسمة على 4 مراحل.وتأتي عملية الفحص الفني للتأكد من مدى مطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة في السباق، بالإضافة لإجراءات السلامة المتبعة، التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي أن المعهد الصناعي الثانوي أنهى استعداداته لاستقبال أعمال الفحص الفني لمركبات المتسابقين المشاركين في الرالي، مشيرا إلى أن ورشة المحركات والمركبات بالمعهد أصبحت جاهزة لاستقبال مركبات المتسابقين، موضحا أن الإدارة كلفت عددا من المدربين والمتدربين المتخصصين في مجال المحركات والمركبات والسلامة والفحص من الكفاءات المتميزة للقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات المشاركة في الرالي وأعمال فحص السلامة لملابس المتسابقين، كذلك تكليف مجموعة من المتدربين من الجوالة والكشافة بالوحدات التدريبية للقيام بأعمال التنظيم داخل وخارج ورشة الفحص الفني.// انتهـى //22:58ت م0252