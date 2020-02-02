عمّان 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أنه بدون اتفاق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تنعدم فرص نجاح أي خطة سلام.ودعا بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان، الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد طريق مستدام للمضي قدماً، بناء على الأسس والمعايير المتفق عليها دولياً، ومن بينها حدود عام 1967م، وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.وأضاف "نحن بحاجة إلى حلول يمكن أن يقبلها الطرفان في هذا الصراع الطويل الأمد".من جانبه أكد الصفدي أن القضية الفلسطينية في مقدمة المحادثات حول الشأن الإقليمي، مثمنًا موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساساً لحل الصراع.// انتهى //23:05ت م0254