القاهرة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسرفعت اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي توصياتها إلى اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس المقرر عقده يوم الأربعاء القادم للتحضير للدورة الـ105 للمجلس على المستوى الوزاري التي ستعقد الخميس المقبل.وأشارت الأمينة العامة المساعدة للجامعة العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان صدر في ختام اجتماع اللجنة الاجتماعية اليوم، إلى أن اللجنة بحثت عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، موضحة أنه يأتي في مقدمتها إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة 2020م، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية.وقالت : إنه من المنتظر أن تعرض الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشركاء، ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة، موضحة أن اللجنة بحثت قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الإستراتيجية مثل مبادرة العمل الاجتماعي، وإنشاء مركز دراسات التمكين الاقتصادي كمبادرات عربية ترفع إلى القمة القادمة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وبما يعزز من العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.وأوضحت أن اللجنة تابعت الإنجازات في مختلف مجالات التعاون العربي – الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية لاسيما فيما يتعلق بالتعاون العربي – الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.وبينت أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة سوف ترفع إلى المجلس على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري، لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.// انتهى //23:06ت م0255