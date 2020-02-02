أبوظبي 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج " مؤتمر برلين " الذي استضافته ألمانيا مؤخرًا.// انتهى //23:06ت م0256