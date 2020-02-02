الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسرعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم حفل تخريج (335) خريجًا وخريجة من برنامج جامعة الأمير سلطان للتعليم من أجل التوظيف ، وإطلاق دفعة جديدة تشمل 100 متدرب ومتدربة ، بحضور عدد من مسؤولي الشركات المحلية والعالمية وذلك بمقر الجامعة .وتضمن الحفل تخريج الدفعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، ومعرضاً مصاحبًا قدم من خلاله مخطط معلومات عن تاريخ البرنامج وما حققه من منجزات.بعد ذلك قام معالي الوزير والحضور بجولة على معرض الخريجين الذين تحدثوا عن تجاربهم مع البرنامج وما حققوه من قفزات في حياتهم العملية.وتضمن الحفل مراسم توقيع اتفاقيتين مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات لإطلاق دفعة جديدة من البرنامج، ومع شركة ريدهات لإطلاق أول أكاديمية بعد إنشاء مقرها في المملكة.يذكر أن برنامج التعليم من أجل التوظيف بجامعة الأمير سلطان يضم ثمان أكاديميات تقنية بالتعاون مع شركات عالمية ، تتولى تأهيل عدد كبير من شباب الوطن من خريجي الجامعات السعودية بدعم من عدد من الجهات الرائدة في مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في برنامج التوازن الاقتصادي.// انتهى //23:15ت م0257