عام / مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياته بمشاركة الجالية المصرية
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
القريات 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
يواصل مهرجان القريات الدولي للطيور فعالياته من خلال الأركان المصاحبة والمعارض الحكومية والخاصة ، حيث أقيمت عدد من الفقرات على المسرح الرئيس، شاركت فيها الجالية المصرية بفلكلور شعبي " رقصة المزمار " تفاعل معها الجمهور، وأمسية شعرية وإنشادية أدارها فهد سالم الشراري وشارك فيها كل من منيف الخمشي وحماد مناور ومحمد آل مسعود، وشهدت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور .
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23:15ت م
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