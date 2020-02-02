القريات 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واسيواصل مهرجان القريات الدولي للطيور فعالياته من خلال الأركان المصاحبة والمعارض الحكومية والخاصة ، حيث أقيمت عدد من الفقرات على المسرح الرئيس، شاركت فيها الجالية المصرية بفلكلور شعبي " رقصة المزمار " تفاعل معها الجمهور، وأمسية شعرية وإنشادية أدارها فهد سالم الشراري وشارك فيها كل من منيف الخمشي وحماد مناور ومحمد آل مسعود، وشهدت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من الجمهور .//انتهى//23:15ت م0258