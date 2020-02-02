عام / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة سعد النصار - رحمه الله -
الأحد 1441/6/8 هـ الموافق 2020/02/02 م واس
الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة سعد بن عبدالعزيز النصار - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة النصار عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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23:18ت م
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